SunExpress, Türkiye turizmini destekliyor - Son Dakika

SunExpress, Türkiye turizmini destekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen turizm acentelerini İzmir ve Kuşadası'nda ağırlayarak, Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini, alınan tüm önlemler ile Alman temsilcilere tanıtacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen turizm acentelerini İzmir ve Kuşadası'nda ağırlayarak, Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini, alınan tüm önlemler ile Alman temsilcilere tanıtacak.

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SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, TUI ve Alltours gibi tur operatörlerini temsil eden ve Almanya'nın yedi farklı şehrinden organizasyona katılacak olan seyahat profesyonelleri, Ege'nin eşsiz doğasında gerçekleşecek gezi ile birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı turistik tesislerde deneyimleme imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilerim SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Yardımcısı Ahmet Çalışkan, SunExpress'in Türk turizmin en önemli oyuncularından biri olduğunu belirtti.

Çalışkan, "Bu çerçevede, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın katkıları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Alman Touristik Aktuell iş birliği ile önemli sayıda Alman turizm seyahat acentelerini İzmir'de ağırlayacağız. Amacımız, pandemi ile mücadelede Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın başlattığı 'Safe Tourism' uygulaması çerçevesinde alınan önlemleri misafirlerimize yerinde göstererek, İzmir özelinde Türkiye'nin bu konuya gösterdiği hassasiyetin altını bir kez daha çizmektir." ifadelerini kullandı.

Aktarma merkezleri olan İzmir'den sonra, Türk turizminin başkenti Antalya'yı da seyahat acentelerine tanıtacaklarını bildiren Çalışkan, "Aynı şekilde Almanya'nın önde gelen seyahat profesyonellerini 23-26 Temmuz tarihlerinde Antalya'da ağırlayarak, Türkiye'nin bu konuda alınabilecek bütün önlemleri aldığını, hatta birçok turizm ülkesinden daha önde olduğunu bir kez daha göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Almanya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SunExpress, Türkiye turizmini destekliyor - Son Dakika Ekonomi
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