Son Dakika Haberleri: Sunexpress, Türofed İşbirliği ile Turizmi Geliştirmeyi Hedefliyor

Sunexpress, Türofed İşbirliği ile Turizmi Geliştirmeyi Hedefliyor

1 saat önce

SUNEXPRESS, 2013 yılında Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile başlattığı işbirliğini bu yıl da sürdürüyor.

Sunexpress, Türofed İşbirliği ile Turizmi Geliştirmeyi Hedefliyor, System.String[]
SUNEXPRESS, 2013 yılında Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile başlattığı işbirliğini bu yıl da sürdürüyor. 

Türk turizmini büyütmek ve geliştirmeyi misyon edinen iki kurum tarafından imzalanan anlaşmada SunExpress, TÜROFED'e ulaşım sponsorluğunu sürdürürken TÜROFED de SunExpress'e konaklama sponsorluğunu devam ettiriyor. Ayrıca iki kurum, Türkiye turizmine katkı sağlamak için ortak reklam ve tanıtım çalışmaları düzenliyor.

Antalya'yı dış hatlarda direkt ve tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress, 2019 yazında Türkiye'nin turizm başkenti ve şirketin merkezi olan Antalya'ya tarihinin en yüksek koltuk arzını gerçekleştirerek Antalya turizmini desteklemeye devam ediyor. Ayrıca, 2012 yılından beri İzmir'i aktarma merkezi olarak kullanan şirket, İzmir operasyonuna başladığı günden bu yana büyümeye ve kent turizmine katkıda bulunmayı sürdürüyor. Şirket, Antalya ve İzmir'in yanı sıra, Anadolu kentleri ile Avrupa arasında en fazla sayıda direkt tarifeli uçuş düzenliyor.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:39 Kaynak: DHA

Ekonomi
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