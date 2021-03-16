SunExpress, Turuncu Çember Hijyen Sertifikası'nı aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Vakfı ortaklığı ile başlattığı Turuncu Çember hijyen uygulamasında sertifika almaya hak kazanan ilk havayolu firması SunExpress oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli kriterleri yerine getiren yeme-içme ve konaklama işletmelerine verdiği Turuncu Çember sertifika programının kapsamı genişletildi.

Turuncu Çember hizmetinden yararlanmak için başvuruda bulunan ilk havayolu firmasının SunExpress olduğunun belirtildiği açıklamada, 11 ana başlık ve 65 maddeden oluşan havayolu firmaları değerlendirme kriterlerinin tamamını başarıyla tamamladığı tespit edilen firmaya Turuncu Çember sertifikasının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından verildiği ifade edildi.

SunExpress Üst Yöneticisi Max Kownatzki, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Uçuşlarımızda aldığımız en üst seviye emniyet ve hijyen önlemleri ile yolcularımıza sağlıklı ve kaygıdan uzak bir seyahat deneyimi sunuyoruz. İzmir'deki güvenli işletme ve kuruluşlara verilen Turuncu Çember Sertifikasını alan ilk havayolu olarak bunu bir kez daha kanıtlamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise SunExpress'e yaptıkları işbirliğinden ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.