SunExpress, yolcu sayısını yüzde 43 arttırdı

SunExpress, 2021 yılı Ocak-Ağustos aylarını kapsayan dönemde yolcu trafiğinde geçen yıla oranla yüzde 43 artış meydana geldiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yılı Ocak-Ağustos aylarını kapsayan yolcu verilerini açıkladı. Havayolu şirketi bu dönemde 3 milyonun üzerinde yolcu taşırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yolcu trafiğinde %43 artış meydana geldi. Ayrıca Şirket söz konusu dönemde yüzde 85 doluluk oranına ulaştı. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yolcu sayısından artış yaşayan Havayolu şirketi, yeni destinasyonların yanı sıra Türkiye'nin tatil rotalarına frekans artışı ile turizme destek vermeye devam ediyor.