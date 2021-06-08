Süneye Karşı Keklikler Görev Başında - Son Dakika

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süneye karşı biyolojik mücadele için doğaya 400 keklik bıraktı. Batman'da süneyle mücadelede keklikler görev başında. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, biyolojik mücadele için doğaya 400 keklik saldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, yaptığı açıklamada, kekliklerin süneyle mücadelede önemli rol oynadığını söyledi.

Köylülerin ve çiftçilerin kekliklere sahip çıkacağına inandığını vurgulayan Gün, "Kekliklere sahip çıkıldığında üremelerle bir nebze de olsa süneye karşı biyolojik olarak mücadele etmiş olacağız. Ayrıca doğadaki dengenin sağlanması ve sünenin önüne geçilebilmesi için önemli bir çalışma olacak. " diye konuştu.

Keklikler GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen Bitkisel Üretimde Entegre Projesi kapsamında doğaya salındı. batman keklik il tarım orman süne mücadele