Süneyle mücadele kış aylarında başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süneyle mücadele kış aylarında başlıyor - Son Dakika

Süneyle mücadele kış aylarında başlıyor

6 saat önce

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2019 yılı içerisinde başlatılan "Süne ile Mücadele Seferberliği" çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Süneyle mücadele kış aylarında başlıyor, System.String[]

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2019 yılı içerisinde başlatılan "Süne ile Mücadele Seferberliği" çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kış aylarının gelmesi ile kışlaklarına çekilen sünelerin tespiti yapılarak, 2020 yılı için süne zararlısı miktarı tahminleri yapılıyor.

Ekiplerin Çelebi ilçesindeki çalışmalarına katılan İl Müdürü Sırrı Yılmaz, 2019 yılında, 11 ekip ve 33 teknik personelle yoğun bir saha çalışması yürüttüklerini belirtti.

Ticaret Borsası, ziraat odaları, çiftçilerle birçok kez bir araya geldiklerini dile getiren Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Bu konuda eğitim toplantıları düzenledik. Ekiplerimiz sürekli saha çalışmaları yürüttüler ve ilaçlama yapılması gereken tüm alanları tespit ederek çiftçimizi ilaçlama yapmaya sevk ettiler. Bu çalışmamızın sonucunu daha yüksek protein değerlerine sahip bereketli bir hasat ile aldık. Ancak çalışmaların aynı ciddiyet ve işbirliği anlayışı ile devam etmesi gerekmektedir. Süne zararlısının erginleri kış aylarında kışlak adı verilen, yüksek noktalara çıkar ve kış aylarını burada geçirirler."

Yılmaz, ekiplerin metrekareye düşen ergin süne zararlısı miktarının tespitini yaparak, raporları bakanlığa bildirdiklerini ifade ederek, 2020 yılında da emeklerini süneye kurban etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kırıkkale, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı! Aynı gün vefat ettiler
Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu Nijer'deki bir askeri kampa saldırı: En az 70 asker öldü

Son Dakika Haberleri
22:50 Dolmuş şoförü boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
22:49 Kılıçdaroğlu: "Çınar gibi ayakta kalan tek bir varlık var o da CHP" - Son Dakika
22:49 Dolmuş şoförü boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
22:47 Rabia Naz Komisyonu, uzmanları dinledi - Son Dakika
22:47 Silivri'de silahla vurulan köpek felç oldu - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:51:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süneyle mücadele kış aylarında başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]