Sungen Solar Enerji korona günlerinde de hız kesmeden hizmet veriyor - Son Dakika

Sungen Solar Enerji Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı İnan Yürek, korona günlerinde hız kesmeden hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.



Sungen Solar Enerji Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı İnan Yürek, "Sungen Solar Enerji Sistemleri, Uluslararası Tecrübe ve Know How'a haiz olan SUNGEN; 2013 yılından itibaren Türk-Alman JV Ortaklığı formasyonunda bir EPC (M) firması olarak ülkemizde faaliyetlerine başlamıştır. Dünyamızı etkileyen Covid-19 salgını devam ederken ; Enerji Güneşten Destek Vakıf Katılımdan adlı kampanyamız bünyesinde imzalamış olduğumuz 32 MW'lık Endüstriyel Çatı GES Projelerimizde, bir yandan iş sağlığı ve güvenliğine son derece hassasiyet gösterirken diğer yandan mühendislerimiz ve uzman kadromuzla birlikte mevcut projelerimiz ve şantiyelerimizde müşterilerimizi mağdur etmeden titiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diye konuştu.



İnan Yürek, sözlerine şunları ekledi:



"Sizler evlerinizde güvenle otururken, iş yerlerinizin ihtiyaç duyduğu tüm enerjisini çatınıza veya sahanıza kurduğumuz Güneş Enerji Sistemleri ile karşılıyoruz. Korana virüsü döneminde de ekibimiz tüm hızla çalışmalara devam etmektedir. Kurulum yaptığımız tüm müşterilerimiz ya da Güneş Enerjisi Sistemi kurulumu düşünen kişiler merak ettikleri her konu ile ilgili bizlere ulaşabilirler. Bu salgın ile daha iyi anladığımız bir husus ise çevremizi ve doğamızı daha yaşanılabilir bir hale getirmek noktasında SUNGEN ailesi olarak temiz enerji gönüllüleri olmaktan duyduğumuz mutluluktur. Güneş Enerji Sistemleri karbon salınımı ve sera gazı azalımı konusunda ciddi rol oynamaktadır. Bu sayede Sıfır Karbon emisyonlu enerji üretimi sağlamanız mümkündür. Elde ettiğimiz ekonomik kazancın yanı sıra hem çevremize hem de gelecek nesillere iyi bir miras bırakacağımızı ümit ediyoruz." - İSTANBUL