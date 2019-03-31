Sünger Fabrikasında Çıkan Yangın 4 Saat Sonra Söndürülebildi

Sünger fabrikasında çıkan yangın 4 saat sonra söndürülebildiKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın havadan 4 saat süren çalışmalar söndürülebildi.

Sünger fabrikasında çıkan yangın 4 saat sonra söndürülebildi



KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın havadan 4 saat süren çalışmalar söndürülebildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana gelen yangın söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sıralarında sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede etkili olan rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, tüm tesisi kısa sürede sardı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gebze, çevre ilçelerden ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, kilometrelerce öteden bile görülebilen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler geniş güvenlik önlemi aldı

Ekipler, sık sık patlamaların da yaşandığı için merdivenler yardımı ile çalışmaları sürdürürken; olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen fabrika çalışanlarını ve vatandaşlara müdahale etti. Çıkan yangında fabrika içerisinde hiç kimsenin olmadığı belirlenirken, çıkan yangında fabrika bahçesinde bulunan araçlara da alevler sıçradı. Ekipler tarafından tüm binayı ve araçları saran alevler yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alına bildi. Olay yerine intikal eden AFAD ve UMKE ekipleri ise inceleme başlatırken, polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kullanılmaz hale gelen fabrikadaki yangın söndürüldü

Kontrol altına alınan yangın yaklaşık toplam 4 saatte söndürüldü. Çıkan yangında alevlerin tamamını sadığı fabrika kullanılmaz hale gelirken, tesiste bulunan araçlar da hurdaya döndü. Ekipler fabrikada inceleme çalışması başlattı.

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