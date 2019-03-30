Sünger Fabrikasında Yangın (2)

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Alınana bilgiye göre, Gebze Beylikbağı mevkisindeki bir sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, fabrikanın bulunduğu kara yolunun tek yönü trafiğe kapatıldı.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği geniş çaplı yangın esnasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

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