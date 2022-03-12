Sünger fabrikasında yangın - Son Dakika
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Sünger fabrikasında yangın

12.03.2022 14:59

Sünger fabrikasında yangın Şanlıurfa'da bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı.

Sünger fabrikasında yangın

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Şanlıurfa'daki Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir sünger fabrikasında saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Fabrikada art arda meydana gelen elektrik kesintilerinin ardından meydana gelen yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, bölgeye 10'nun üzerinde itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından yangının çevre fabrikalara sıçramaması için yoğun çalışma yürütülürken, sağlık ekipleri ise yaralanma ve zehirlenmelere karşı bölgede hazır bekletiliyor.

Yangını söndürmek için çaba sarf eden itfaiye ekipleri dumandan etkilenen bir köpeği ise alevlerin arasından kurtarmayı başardı. kurtardı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Şanlıurfa, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sünger fabrikasında yangın - Son Dakika


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