Sünger Fabrikasında Yangın (4)
1 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde bir sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Gebze Beylikbağı mevkisindeki bir sünger fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, fabrikanın bulunduğu D-100 kara yolunun İstanbul
istikameti trafiğe kapatıldı. İtfaiye
ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:22 Kaynak: AA
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