Son Dakika Haberleri: Sünger Fabrikasında Yangın (4)

Sünger Fabrikasında Yangın (4)

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Gebze Beylikbağı mevkisindeki bir sünger fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, fabrikanın bulunduğu D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:22 Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel
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