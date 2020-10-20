Sünger fabrikasında yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Silivri'de 3 katlı bir sünger fabrikasının çatı kısmında çıkan yangın çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla söndürüldü.

Yangın saat 13.20 sıralarında Ortaköy Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 3 katlı bir sünger fabrikasında meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede çatı katı sararken olay yerine Bakırköy ve Avcılar'da dahil olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının dumanı kilometrelerce öteden görüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara 112 sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahale etti. Yaklaşık 2 saatin sonunda yangın ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Olayın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. - İSTANBUL