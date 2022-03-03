Süngere emdirilmiş 3 kilo eroini narkotik köpek Eris buldu - Son Dakika

ERZURUM'da bir yolcu otobüsünün bagajındaki kutuda bulunan evrak çantalarının içine gizlenmiş süngerlere emdirilen 3 kilo 50 gram eroini narkotik köpeği Eris buldu. Gözaltın alınan kutunun sahibi yabancı uyruklu şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum- Erzincan kara yolunda Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Aramalar sırasında narkotik köpeği Eris, bagajdaki bir kutuya tepki verdi. Açılan kutudan 11 evrak çantası çıktı. Çantaların ön ve arka bölümlerinde gizlenmiş süngerlere eroin emdirildiği tespit edildi. 22 parça süngere emdirilmiş 3 kilo 50 gram eroin ele geçti. Kutunun sahibi yabancı uyruklu şüphelinin üzerinde ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 400 lira para ele geçirildi.İsmi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.