Sungrow 100 GW'lık invertör teslim hedefine ulaştı

Sungrow, resmi rakamlara göre 100 GW sevkiyata ulaşan ilk şirket olduğunu duyurdu.



Yenilenebilir enerjiler için invertör çözümleri sunan küresel liderlerden Sungrow, düzenlediği basın toplantısında, yaptığı satışlarla resmi rakamlara göre 100 GW sevkiyata ulaşan ilk şirket olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 100 GW'lık kilometre taşına, Güneydoğu Çin'de bulunan 200MW'lık projenin son 1MW'lık kısmının sevk edilmesi ile ulaşıldı.



Sungrow Yönetim Kurulu Başkanı Cao Renxian yaptığı değerlendirmede; başarılarının sektördeki 22 yıllık geçmişe ve büyüyen sağlam ortaklıklara dayalı olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeyi ve toplumların gelecekte temiz enerjiye sahip olması için ürün ve hizmetlerimizde daha fazla yenilik yapmayı hedefliyoruz." dedi. - İSTANBUL