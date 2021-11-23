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Sungur'dan genç girişimcilere altın öğütler - Son Dakika

Sungur'dan genç girişimcilere altın öğütler

23.11.2021 08:14
Sungur'dan genç girişimcilere altın öğütler

İzmir İş Dünyası Derneği'nin (İZİD) düzenlediği girişimci bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Dernek Başkanı Feyyaz Sungur girişimcilere altın değerinde bilgiler verdi. Son yılların en gözde atılımlarından birinin girişimcilik olduğunu söyleyen Sungur, "Birçok genç, parlak bir fikir bulup kendi işinin başına geçmek istiyor. Ama iş sadece güzel bir girişim fikri bulmakla bitmiyor. Girişimci olmak isteyen herkesin sahip olması gereken belli başlı özellikler var. Çünkü girişimcilik gerçekten farklı kabiliyetler isteyen özel bir alan" dedi.

Girişimcilere nasihatta bulunan Sungur, beş başlık altında topladığı ilkeler ile girişimciliğin yol haritasını çizdi. Sungur'un belirlediği girişimcilikteki beş kural; merak, risk, hatalardan ders alma, değişime açık olmanın ve asla pes etmemek gerektiğini işaret ediyor.

1- MERAKLI OLUN

Hepimizin bildiği gibi merak her şeyin başı. Konu girişimcilik olunca da merak için ilk kıvılcım diyebiliriz. Üstelik girişimci olduğunuzda benim bu konuyla ilgim yok, araştırma yapmayacağım deme şansınız yok. Birçok konu sizin ilgi alanınıza girmeli ve araştırma yapmalısınız. Çünkü öğrendiğiniz her yeni bilgi sizin için yepyeni bir fırsat olabilir.

Kendinizi veya işinizi bir adım öteye götürmek için yapacağınız her şey eninde sonunda meyve verecektir.Aslına bakarsanız çoğu insan kariyeri boyunca öğrendiği birbirinden kıymetli bilgileri kullanarak zengin olur. Bu yüzden her zaman "Ne yaparım da kendimi diğer insanlardan farklı kılarım?" sorusunu sorun. Kendinize zaman ayırıp kendinizi geliştirin. Girişimci olduğunuzda otomatik olarak kendinizi geliştirmeye de açık olmanız gerekiyor. Bu bir gerçek ki artık "İşimi kurdum rahatım" deme şansınız yok. Yeni iş fikirleri, teknoloji ve daha birçok konuda yorulmadan kendinizi geliştirmelisiniz.

2- RİSK ALMAYI BİLİN

Genç girişimcilerin sahip olması gereken diğer özellikler ise kesinlikle cesaret ve özgüven. Cesaret faktörü olmadan yeni bir iş için adım atmanız çok zor. Bu işi başarılı bir girişim haline getirmek ise atılım yapmaktan ve risk almaktan geçiyor. Bildiğiniz gibi risk almak da ciddi bir özgüven gerektiriyor.İyi bir girişimci olmak, aynı zamanda iyi bir satıcı olmaktan geçiyor. Girişimci, en baştaki fikrinden ürün ve hizmetlere kadar her konuda karşısındaki kişiyi ya da kişileri ikna edebilmeli.

3- HATALARINIZDAN DERS ÇIKARTIN

Hangi sektör olursa olsun, para yönetme becerisi her girişimciye gerekli. Unutmamak gerekir ki para yönetimini bilmeyen bir girişimci, işleri yönetmekte de bir hayli zorlanır. Mali durumların hesaplanması, vergiler, gelir-gider takibi, çalışan maaşları derken girişimcinin doğru bir şekilde bütçe planlaması yapabilmesi şart. İnsanız ve zaman zaman hepimiz çeşitli hatalar yapıyoruz. Genç bir girişimci olarak siz de yeni kurduğunuz işte birçok hata yapacaksınız. Fakat unutmayın ki ders çıkarmayı bildiğiniz sürece; büyük ya da küçük yaptığınız tüm hatalar size yepyeni şeyler öğretecek. Farklı konularda deneyim kazanmanızı sağlayacak. Bu nedenle bir girişimcinin hata yaptığında neyi yanlış yaptığını bilmesi ve iyi bir analiz yapabilmesi bu işin olmazsa olmazı. Aksi durumda hatalar tekrarlanır ve işiniz zarar görür.

4- BİR ŞİRKETTE AZ SÜRE ÇALIŞIN

Bu sizi başarıya götürecek altın kurallardan biridir. Bu iş dünyasını öğrenmek için en kolay yol. Üstelik çalışma ve üretme disiplinini ancak böyle edinebilirsiniz. Tabi sizi başarıya taşıyacak yeni insanlarla tanışmak için en iyi yollardan biri de budur..

Dünyayı trendleri ve akımları iyi takip edin. Değişime açık olmayan, fikirlere saplantılı şekilde bağlı insanların girişimlerinin başarılı olması çok zor.

5- ASLA PES ETMEYİN

Kimse tek başına başarılı olamaz. Bu nedenle iş yaptığınız, iş yapacağınız insanları iyi seçin. Onlarla anlaşmak aynı dili konuşmak aynı hayalleri paylaşmak çok önemli. Nice iyi fikir doğru ekiple yola çıkılmadığı için çöpe gidiyor. İşinize bakıyor ama görmüyor olabilirsiniz. Sadece büyük resme değil aynı zamanda en ince detaylara kadar her şeye dikkatle bakın. Her çatlağı ve her detayı görün. Sadece işinize bakmayı değil gerçekten görmeyi öğrenin. Ve güvendiğiniz insanların uyarılarını mutlaka dinleyin.

Bulunduğunuz sektör ne kadar rekabetçi olursa olsun pes etmeyin. Bazen fazladan bir teşebbüste bulunmanız her şeyin seyrini değiştirebilir. Hayatınızın bile.

Girişimcilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sungur'dan genç girişimcilere altın öğütler - Son Dakika


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