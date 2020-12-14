Sungur'dan Yeniden Refah'ın Palandöken teşkilatına ziyaret - Son Dakika

Sungur'dan Yeniden Refah'ın Palandöken teşkilatına ziyaret

14.12.2020 11:41
Sungur'dan Yeniden Refah'ın Palandöken teşkilatına ziyaret, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanlığı, parti kurmaylarını ağırlamaya devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanlığı, parti kurmaylarını ağırlamaya devam ediyor. Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Bahattin Sungur'un da ziyaret ettiği Palandöken İlçe Başkanlığı'nda yönetim kurulu ile hem değerlendirme toplantısı yapıldı, hem de görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş ve yönetici arkadaşları tarafından misafir edilen Genel Başkan Yardımcısı Sungur, ziyaretinde önemli mesajlar verdi. İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, Palandöken İlçe Başkanlığı hizmet binasını gezdirdiği Sungur'a, parti çalışmaları hakkında bilgiler de verdi. Palandöken İlçe Başkanlığı olarak; Yeniden Refah Partisi iktidarı için mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını belirten Başkan Kızıltaş, "Bulduğumuz her fırsatta ilçe sakinlerimizle ve esnafımızla bir araya geliyor, Yeniden Refah Partimizin siyaset anlayışını ifade ediyor, hedeflerimizi ve amaçlarımızı anlatıyoruz. Gördüğümüz ilgi, alaka ve teveccüh gösteriyor ki; insanımız Yeniden Refah iktidarı ve Milli Görüş iklimine çok büyük bir özlem duyuyor" diye konuştu.

Sungur: Bu Dava Bize Erbakan Mirasıdır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur ise, özverili çalışmaları ve gayretlerinden dolayı kutladığı Palandöken ilçe teşkilatında önemli mesajlar verdi. Başkan Yusuf Kızıltaş'ın yanı sıra kurmayları Arif Bayram Geyik, Ayhan Şanlı, Bülent Uncuoğlu, Adem Kızıltaş, Mete Ağgül, Hakan Aydın, Ahmet Tenkiz ve Cengiz Yılmaz da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Sungur, Türkiye'de 'Adil Düzen' ihtiyacının hat safhada olduğunun altını çizerek, "Merhum Erbakan hocamız bize miras olarak bir dava bıraktı ve bizler de bu davanın gereğini hep birlikte yerine getireceğiz. El ele vereceğiz, gönül gönüle olacağız ve gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan ve Milli Gençlik Vakfı'nın Erzurum'daki kurucuları arasında bulunan Bahattin Sungur, "Erzurum benim ikinci memleketim; dolayısıyla bir kez daha burada bulunuyor olmaktan çok mutluyum. Erzurum, siyasete her daim yön ve istikamet göstermiş bir şehirdir. Allah'ın izniyle iktidara yürüyüşümüze en büyük desteği de yine bu şehir verecektir" dedi. - ERZURUM

Sungur'dan Yeniden Refah'ın Palandöken teşkilatına ziyaret
Sungur'dan Yeniden Refah'ın Palandöken teşkilatına ziyaret

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Palandöken, Erzurum, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sungur'dan Yeniden Refah'ın Palandöken teşkilatına ziyaret - Son Dakika


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