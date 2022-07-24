SUNGUR'un yenilenmiş versiyonu TSK envanterinde! - Son Dakika
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SUNGUR'un yenilenmiş versiyonu TSK envanterinde!

24.07.2022 19:00
SUNGUR'un yenilenmiş versiyonu TSK envanterinde!

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yenilenmiş SUNGUR füzesine ait bazı bilgiler verdi. İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan tarafından tasarlanan SUNGUR ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Savunma füzesi, güncellenmiş haliyle şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi.

SUNGUR, tek er tarafından omuzdan atılacak şekilde tasarlandı

Roketsan, Portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR'un yeni versiyonunu tanıttı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir,  Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda füzenin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini söyledi.

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Savunma füzesinin tek bir askerin omuzdan atabilecek şekilde üretilmiş olması, en önemli özelliklerinden birisi olarak görülüyor. Ayrıca füze, İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı oldukça etkili. Ek olarak da aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlığı bulunuyor. Demir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

Portatif hava savunma füze sistemimiz SUNGUR, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde! İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sisteminin ilk kafilesini TSK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun!

İşte yenilenmiş hava savunma füze sistemi SUNGUR;

Öte yandan İsmail Demir, savunma füzesinin teknik özelliklerine dair bazı küçük detaylar paylaştı. Buna göre SUNGUR'un muadillerine göre daha uzun menzile sahip olduğunu belirtti. Ek olarak düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunduğunu belirtti.

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İsmail Demir: Sungur'un omuzdan atılan versiyonu TSK'ya teslim edildi İsmail Demir: Sungur'un omuzdan atılan versiyonu TSK'ya teslim edildi İsmail Demir: Sungur'un omuzdan atılan versiyonu TSK'ya teslim edildi İsmail Demir: Sungur'un omuzdan atılan versiyonu TSK'ya teslim edildi
Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji SUNGUR'un yenilenmiş versiyonu TSK envanterinde! - Son Dakika

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