Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner; - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner; - Son Dakika

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner;

6 saat önce

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner;, System.String[]

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.


Başkan Şahiner, "Türk milletinin başı sağolsun. Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib'deki vatan evlatlarımıza saldırısında şehitlerimiz var. Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.


Milletimizin başı sağ olsun diyen Başkan Şahiner, "Şu anda orada bulunan Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, peygamber efendimize komşu olsunlar." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: TSK'nin düzenlediği misilleme saldırılarında rejimin 2 generali ve 1 albay öldürüldü
İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 20:24:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner; - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]