Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner'in hapis cezası onaylandı - Son Dakika
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Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner'in hapis cezası onaylandı

10.08.2023 17:22

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner hakkında, Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı döneminde işlediği suçlar nedeniyle verilen hapis cezası ve hak mahrumiyeti cezası onaylandı. Şahiner, mahkemenin siyasi baskıyla karar aldığını iddia etti ve belediye hizmetlerinin aksamayacağını belirtti.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner hakkında, ilçede Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkanlığı yaptığı dönemde "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği gerekçesiyle görülen davada verilen 3 ay 3 gün hapis cezası ve 47 gün hak mahrumiyeti cezası onandı.
Şahiner'in, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesince "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan verilen hapis cezasına itirazı üzerine karar üst mahkemeye taşındı.
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, delil ve tanık beyanlarını inceledikten sonra sanığın istinaf isteminin reddine karar verdi.
Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin siyasi baskıyla karar aldığını iddia etti.
Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini yürüttüğü 1994-2013 yılları arasında odadan maaş, yolluk ücreti ya da huzur hakkı almadığını belirten Şahiner, bu sürede makam arabasını dahi kullanmadığını savundu.
Şahiner, "Mahkeme tarafından suçsuzluğum ve haklı olduğum tescil edildiği halde, siyasi baskı ile 45 gün 'siyasi yasak' kararı aldırdılar. Sırf muhalefet belediyesi olmamızdan dolayı, 9 yıllık belediye başkanlığı görevi boyunca 145 soruşturma, 22 mahkeme geçirdim. Allah'a çok şükür bunların hepsinden tertemiz, alnımızın akıyla çıktık. Gelen müfettişler dahil belediyemiz hakkında vermiş olduğu raporlar bunların tescilidir." ifadelerini kullandı.
Belediye hizmetlerinin aksamayacağının altını çizen Şahiner, şunları kaydetti:
"Bu zamana kadar atılan iftiralar, yalan yanlış haberler kendi ayaklarına dolandı. Tüm pislikleri yaptıkları halde, utanmadan toplum içerisinde geziyorlar. Bu siyasi kararlar, hiçbir zaman bizi hizmet etmekten alıkoyamayacak, mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. 48. gün görevimin başında olacağım. 47 gün boyunca hizmetler aksamadan devam edecek. Bu konuda belediye meclis üyelerimize ve ekibime güvencim tamdır."
Şahiner, eski Sungurlu TSO Genel Sekreteri Mehmet Fenercioğlu ile birlikte Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı "zimmet" davasında, "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 3 ay 3 gün hapis cezası ile 47 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmış, hapis cezası 4 bin 650 lira para cezasına çevrilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner'in hapis cezası onaylandı - Son Dakika


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