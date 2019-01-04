Son Dakika Haberleri: Sungurlu Belediyesi 289 Bebeğe "Hoşgeldin" Dedi

Sungurlu Belediyesi 289 Bebeğe "Hoşgeldin" Dedi

12 dakika önce

Sungurlu Belediye Başkanlığı'nın başlattığı ve vatandaşlar tarafından beğeni kazanan "Hoş geldin bebek" projesi büyüyerek devam ediyor.

Sungurlu Belediyesi 289 Bebeğe
Sungurlu Belediye Başkanlığı'nın başlattığı ve vatandaşlar tarafından beğeni kazanan "Hoş geldin bebek" projesi büyüyerek devam ediyor.

Sungurlu Belediyesi Hoşgeldin Bebek Projesi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler ile evlat sevincini tadan ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor. Proje kapsamında 2017 yılında 213, 2018 yılında 289 bebeğe ulaşılırken, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, büyüyen Sungurlu ailesinin yeni bireylerine 'Hoşgeldiniz' dedi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen ve Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülen 'Hoşgeldin Bebek' projesi ile Sungurlu Ailesi büyümeye devam ederken, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in yeni doğan bebekler için hazırlattığı hediyeler ise ailelerine ulaştırılıyor. Yoğun ilgi gören projede, dünya'ya gelen minikler ve ailelerinin yanında olunuyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Bebek, Sungurlu, Güncel
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