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Sungurlu Belediyesi aşure dağıttı

1 saat önce

Sungurlu Belediyesi Muharrem Ayında aşure dağıtarak, hem Muharrem ayının, hem de birlik, dayanışma ve paylaşma duygularının önemine dikkat çekti.

Sungurlu Belediyesi aşure dağıttı, System.String[]

Sungurlu Belediyesi Muharrem Ayında aşure dağıtarak, hem Muharrem ayının, hem de birlik, dayanışma ve paylaşma duygularının önemine dikkat çekti.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazi anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları, birlik gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.


Dağıtım yerleri olarak belirlenen Ulu Cami, Çarşıbaşı Cami, Ümit Cami, İlhan Sarıaltun Caddesi, Köprübaşı Zabıta Kontrol Noktası, Taş Köprü ve Yeni Sanayide vatandaşa aşure ikram edildi.


Kazanlar dolusu hazırlanan aşureler, Belediye Başkan vekili Mehmet Tevfik Akyüz, İlçe Başkanı Fazlı Koçak, Başkan yardımcıları Sakine Sarıyüce, Mükremin Dağaşan, Bahri Sezen ve Ahmet Yılmaz, belediye meclis üyesi İsmet Gülünay, Ömer Taştemur ve belediye personeli tarafından vatandaşlara ikram edildi. - ÇORUM

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:39 Kaynak: İHA
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