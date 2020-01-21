Sungurlu Belediyesi doğaya yem bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sungurlu Belediyesi doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Sungurlu Belediyesi doğaya yem bıraktı

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yaban hayvanları için yol kenarlarına yem bırakıldı.

Sungurlu Belediyesi doğaya yem bıraktı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yaban hayvanları için yol kenarlarına yem bırakıldı.


Sungurlu Belediyesi'nden yapılan açıklama da, kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bırakıldığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, "Zabıta ekiplerince yapılan çalışmada buğday, bayat ekmek, simit gibi unlu mamullerinden oluşan yem ile hayvanların yem ihtiyacı karşılanmış oldu. Kar yağışının devam etmesi halinde bu faaliyetimiz devam edecek" denildi. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:13 Kaynak: İHA
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