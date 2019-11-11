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Sungurlu belediyesi geleceğe nefes oldu

7 saat önce

'Geleceğe Nefes' seferberliği ile gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için düzenlenen 11 Milyon Ağaç Dikim Kampanyası kapsamında Sungurlu Belediyesi 670 fidanı toprakla buluşturdu.

Sungurlu belediyesi geleceğe nefes oldu, System.String[]

'Geleceğe Nefes' seferberliği ile gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için düzenlenen 11 Milyon Ağaç Dikim Kampanyası kapsamında Sungurlu Belediyesi 670 fidanı toprakla buluşturdu.


'Geleceğe Nefes' temasıyla başlatılan projeye 670 ağaç dikerek katılan Sungurlu Belediyesi, Bahçelievler Mahallesinde ağaçlandırma alanında ağaç dikme programı düzenledi. Programa Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce, Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan ve belediye personeli katıldı.


Ağaç dikimlerinin gerçekleşmesine yoğun çalışma programından dolayı katılamayan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bir açıklama yaparak; "'Bir fidan bir nefes' diyerek evlatlarımızla toplamda 670 fidanı toprakla buluşturduk. Bu heyecanı birlikte paylaştık. Dileğimiz bu gibi etkinliklerin özümüze yerleşmesi ve daha çok ö plana çıkmasıdır. Belediyemiz her yıl düzenli olarak öğrencilerimizle birlikte bu gibi çalışmalara yer veriyor. Ülke çapında bir etkinliğin içinde olmak ayrıca gurur verici bizim için. Sungurlu'ya en çok yeşil yakışır." dedi. - ÇORUM

Bahçelievler, Sungurlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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