Sungurlu Belediyesi, Mustafa Janberk için harekete geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sungurlu Belediyesi, Mustafa Janberk için harekete geçti - Son Dakika

Sungurlu Belediyesi, Mustafa Janberk için harekete geçti

6 saat önce

Sungurlu Belediyesi, genetik kan hastalığı olan ve kemik iliği nakli bekleyen 3 yaşındaki Mustafa Janberk Ağuş ile ilik nakli bekleyen tüm hastalar için bir kampanya başlattı.

Sungurlu Belediyesi, Mustafa Janberk için harekete geçti, System.String[]

Sungurlu Belediyesi, genetik kan hastalığı olan ve kemik iliği nakli bekleyen 3 yaşındaki Mustafa Janberk Ağuş ile ilik nakli bekleyen tüm hastalar için bir kampanya başlattı.


Gerekli kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçilmesi için Başkan yardımcılarına talimat veren Başkan Şahiner, "Evladımızı sosyal medyada ve haberlerde gördüm. Onun gibi umutla hayata tutunmaya çalışan birçok evladımızın olduğunu biliyoruz. İnşallah bizde elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmalarımız başladı. Hemşerilerimizden ricam, bu evlatlarımıza umut olalım. Kampanyamıza katılmak isteyen vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini bize ulaştırmaları yeterli. Çalışmalarımız tamamlanınca bağış tarihimizi belirteceğiz. "dedi


Şahiner, "İlçemiz genelinde başlatılacak olan bağış kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarımız 444 02 19 numaralı telefondan belediyemize ulaşarak isimlerin yazdırabilirler" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Sungurlu, Genetik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
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