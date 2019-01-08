Son Dakika Haberleri: Sungurlu Belediyesi'nden Kar ile Mücadelede Özel Solüsyon

Sungurlu Belediyesi'nden Kar ile Mücadelede Özel Solüsyon

24 dakika önce

Sungurlu Belediyesi'nin ilçede etkili olan kar yağışıyla mücadelesi kentin farklı noktalarında tüm hızıyla sürüyor.

Sungurlu Belediyesi'nden Kar ile Mücadelede Özel Solüsyon, System.String[]
Sungurlu Belediyesi'nin ilçede etkili olan kar yağışıyla mücadelesi kentin farklı noktalarında tüm hızıyla sürüyor. Kar temizleme çalışmalarında yeni yöntemler kullanan ekipler son olarak geliştirilen 'kar eritme solüsyonu" ile daha net sonuçlar elde ediyor.

Şehrin kalabalık ve yaya kaldırımlarındaki buzlanmayı çözen ve gün boyu etkili olan özel solüsyon vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Kaba karın temizlenmesinin ardından buzlanmayı önlemek için kaldırımlara dökülen solüsyonun, kaldırımlara veya ayakkabılara herhangi bir zararı dokunmuyor. Kar ve buz çözücü özelliği olan solüsyon, karayolu ve diğer harici yüzeylerdeki kar ve buzlanmayı önleyici bir karışımdır. Solüsyonun korozif etkisi çok düşük olmakla beraber, çevre açısından her hangi bir toksik etkisi bulunmuyor. Ayrıca buz oluşumunu önleyici etkisini çok düşük sıcaklarda bile gösterebiliyor. Genellikle ana arter caddelerde kullanan solüsyon kar ile mücadelede net sonuçlar veriyor" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:15 Kaynak: İHA

Sungurlu, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu, Mazot Çalarken Yakalandı Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 10:39:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sungurlu Belediyesi'nden Kar ile Mücadelede Özel Solüsyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]