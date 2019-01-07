Son Dakika Haberleri: Sungurlu Belediyesi'nden Kar Mesaisi

Sungurlu Belediyesi'nden Kar Mesaisi

1 saat önce

Sungurlu Belediyesi kar yağışından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için çalışmalar başlattı.

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Sungurlu Belediyesi kar yağışından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için çalışmalar başlattı.

Belediye personeli, düşerek yaralanmaların önüne geçmek ve vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için başlattıkları çalışmalar kapsamında kaldırımlardaki buzları küreyerek temizliyor.

Temizleme çalışmalarının ardından kaldırımların yeniden buzlanmaması için tuzlama çalışmaları da yapılıyor.

İlçede kar yağışı ile ilgili hiçbir sıkıntının yaşanmağını dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Kış aylarının gelmesiyle oluşan zorlu hava şartlarına karşı Sungurlu Belediyesi olarak gece gündüz hazır konumdayız. Yolların açık tutulması ve vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Mevsimsel yağışlar yeteri kadar olmalı ki, bol ve bereketli bir ürün dönemi yaşayabilelim. Onun içindir temennimiz mevsim yağışlarının bölgemizde devam etmesidir. Kar yağışı devam ettikçe belediyemizin temizleme ve tuzlama çalışmaları da aralıksız devam edecektir" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:03 Kaynak: İHA

Sungurlu, Kar, Güncel
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