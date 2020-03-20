Sungurlu Belediyesi'ne girişlerde ateş ölçümü uygulaması başladı - Son Dakika

Sungurlu Belediyesi, Korona virüsüne (Covid-19) karşı önlemlerini artırıyor. Belediye ekipleri, hizmet binasına gelen vatandaşların ateşini ölçerek salgına karşı tedbir aldı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen Korona virüsüne karşı önlemler her geçen gün artıyor. 7/24 aralıksız olarak dezenfekte işlemlerine devam eden Sungurlu Belediyesi ortak yaşam alanları başta olmak üzere her yeri ilaçlamaya devam ediyor.



Belediye ekipleri, bugünden itibaren başlatılan uygulamayla da binaya gelen vatandaşların Korona virüsüne karşı önlemler kapsamında ateşini ölçtü.



Uygulamada vatandaşlarda yüksek ateş tespit edilmedi. Ekipler, ateşi 37.5 üzerinde olan vatandaşları sağlık ekiplerine yönlendirecek.



Yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e ve belediye ekiplerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Sungurlu Belediyesi'ne gelen vatandaşların ateşi ilerleyen günlerde de ölçülmeye devam edeceği bildirildi. - ÇORUM