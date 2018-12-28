Son Dakika Haberleri: Sungurlu Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Sungurlu Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

1 saat önce

Kar yağışı ve aşırı soğuk havanın etkisi gösterdi bu günlerde belediye ekipleri, sokak hayvanları için kedi köpek maması, yem, ekmek gibi temel yiyecekler bıraktı.

Sungurlu Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı, System.String[]
Kar yağışı ve aşırı soğuk havanın etkisi gösterdi bu günlerde belediye ekipleri, sokak hayvanları için kedi köpek maması, yem, ekmek gibi temel yiyecekler bıraktı.

Sungurlu Belediyesi, geçtiğimiz kış aylarında da aynı şekilde sokak hayvanları için ilçenin birçok noktasında hayvanların rahatlıkla bulacağı kedi köpek maması, yem ve ekmek bırakan zabıta ekipleri, bu yılda aynı yerlere yem bırakıyorlar.

Doğada hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerin hayvanların beslenmesine yardımcı olduklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekiplerinin itina gösterdiğini söyledi.

Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara kedi köpek maması, yem, ekmek, hayvan yemi bıraktıklarını söyleyen başkan Şahiner, "Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları korumayı görev biliyoruz. Kış şartlarında sokak ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple ilçemizin çeşitli noktalarında doğaya yem bırakıyoruz."şeklinde konuştu. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:58 Kaynak: İHA

Kar, Sungurlu, Güncel
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