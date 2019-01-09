Son Dakika Haberleri: Sungurlu Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Sungurlu Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

56 dakika önce

Sungurlu Belediyesi, soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Sungurlu Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı, System.String[]
Sungurlu Belediyesi, soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere, kış mevsimi boyunca yiyecek bırakmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Vatandaşlarımız da sokak hayvanları için evlerinin veya mahallelerinin uygun olan yerlere bir kap su ve bir kap yemek bıraksınlar. Bu şekilde bize destek olmaları sokak hayvanlarımızın yaşamalarına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:16 Kaynak: İHA

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Güncel
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