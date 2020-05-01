Sungurlu Belediyesi yardım kolilerini dağıtımını sürdürüyor - Son Dakika

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Sungurlu Belediyesi yardım kolilerini dağıtımını sürdürüyor
6 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in öncülüğünde yürütülen kampanya kapsamında hazırlanan yardım kolilerinin dağıtımı hızla devam ediyor.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in öncülüğünde yürütülen kampanya kapsamında hazırlanan yardım kolilerinin dağıtımı hızla devam ediyor.
Göreve geldiği günden itibaren her zaman vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Başkan Şahiner, "Biz yola çıktığımızda 'halka hizmet hakka hizmettir' diyerek çıktık. Her zaman Sungurlulu hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyor, onlar için gecemizi gündüze katarak çalışıyoruz. Bu nedenle kapınıza gelmeye yüzümüz var. Bundan sonra da bu düsturla çalışmaya devam edeceğiz. Hayırsever kardeşlerimden de Allah razı olsun. Kampanyamıza yaptıkları katkılar ile çok daha fazla ailemize ulaşabiliyoruz. Ekiplerimiz tarafından yardım kolilerinin dağıtımı Ramazan ayı boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 12:15 Kaynak: İHA
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