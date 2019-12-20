Sungurlu Belediyesi yüzleri güldürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sungurlu Belediyesi yüzleri güldürüyor - Son Dakika

Sungurlu Belediyesi yüzleri güldürüyor

7 saat önce

Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımında bulunan Sungurlu Belediye Başkanlığı yine bir vatandaşın daha bu konuyla ilgili talebini yerine getirdi.

Sungurlu Belediyesi yüzleri güldürüyor, System.String[]

Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımında bulunan Sungurlu Belediye Başkanlığı yine bir vatandaşın daha bu konuyla ilgili talebini yerine getirdi.


Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Kayar ailesini ziyaret ederek tekerlekli sandalyeyi aileye teslim etti.


Taleplerini yerine getiren Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkür eden Nevzat Kayar, "Babam kronik rahatsızlıkları sebebiyle hareket etmekte zorlanıyor. Bizi geri çevirmeyerek yardımcı olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. "dedi. - ÇORUM

Sungurlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kış günü naylon barakada yaşam savaşı
Fırsat çadırına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi Kuruluş Osman dizisini alp kıyafeti giyip kılıç kuşanarak izliyorlar Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:26 Palancıoğlu, İldem esnafını ziyaret etti - Son Dakika
18:25 Soylu: "2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 117'dir" - Son Dakika
18:24 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
18:20 Aksoy'dan engelli ve yaşlı vatandaşlara müjde - Son Dakika
18:19 Didim'de 'Sağlıklı Yaşam, Engelsiz Hayat' eyürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:38 "Bu kadar borç varken bu araca binemem" dedi! CHP'li başkan, makam aracını satılığa çıkardı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:27:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sungurlu Belediyesi yüzleri güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]