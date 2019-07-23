Son Dakika Haberleri: Sungurlu Belediyesinde yol mesaisi
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Sungurlu Belediyesinde yol mesaisi

32 dakika önce

Yaz aylarında bozulan yollarda rotbis çalışmaları devam ediyor.

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Yaz aylarında bozulan yollarda rotbis çalışmaları devam ediyor. Sungurlu Belediyesi yol bakım ve tamir çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşan kış ayları öncesi bakım ve tamir çalışmalarını tamamlamayı hedefleyen Sungurlu Belediyesi ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında da bozulan asfaltlarda rotbis çalışması yaparak oluşan çukur alanlar dolduruldu.

Belediye Ekiplerinin yol tamir ve bakım çalışmalarının kış ayları öncesi ara vermeden İlçenin diğer mahallelerinde devam edeceği bildirildi. - ÇORUM
Sungurlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
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