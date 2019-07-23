Sungurlu Belediyesinde yol mesaisi
32 dakika önce
Yaz aylarında bozulan yollarda rotbis çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
Yaz aylarında bozulan yollarda rotbis çalışmaları devam ediyor. Sungurlu
Belediyesi yol bakım ve tamir çalışmalarına devam ediyor.
Yaklaşan kış ayları öncesi bakım ve tamir çalışmalarını tamamlamayı hedefleyen Sungurlu Belediyesi ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında da bozulan asfaltlarda rotbis çalışması yaparak oluşan çukur alanlar dolduruldu.
Belediye Ekiplerinin yol tamir ve bakım çalışmalarının kış ayları öncesi ara vermeden İlçenin diğer mahallelerinde devam edeceği bildirildi. - ÇORUM
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