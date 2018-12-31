Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da 2018 Yılında 270 Çift Evlendi

Sungurlu'da 2018 Yılında 270 Çift Evlendi

2 saat önce

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Evlendirme Memurluğuna bir yıl boyunca toplam 270 çiftin evlenmek için başvuru yaptığını açıkladı.

Sungurlu'da 2018 Yılında 270 Çift Evlendi, System.String[]
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Evlendirme Memurluğuna bir yıl boyunca toplam 270 çiftin evlenmek için başvuru yaptığını açıkladı.

Belediye Başkanı Şahiner, 2014 yılında 304, 2015 yılında 303, 2016 yılında 247, 2017 yılında 279 ve 2018 yılında 270 çift nikah masasına otururken, bunlardan 12 tanesinin yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Başkan Şahiner ayrıca nikahları kıyılan çiftlerin tamamına yakına o günün anısı olan fotoğraflarını hediye ettiklerini ifade etti. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:55 Kaynak: İHA

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