Sungurlu'da 2019 Yılında 641 Kişi Vefat Etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sungurlu'da 2019 Yılında 641 Kişi Vefat Etti - Son Dakika

Sungurlu'da 2019 Yılında 641 Kişi Vefat Etti

6 saat önce

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 2019 yılında ilçede 641 kişinin vefat ettiği bildirdi.

Sungurlu'da 2019 Yılında 641 Kişi Vefat Etti, System.String[]

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 2019 yılında ilçede 641 kişinin vefat ettiği bildirdi.


Başkan Şahiner, yıl içerisinde Sarıtepe ve Karşıyaka Mezarlıkları'nda defin işlemlerinde her hangi bir problem yaşanmadığına dikkat çekti.


Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren cenaze hizmetleri haftanın 7 günü 24 saat ücretsiz hizmet vererek vatandaşlarımızın acılarına ortak olduğunu belirten Başkan Şahiner, cenaze hizmetinin belediyenin asli görevleri arasında olduğunu, bu nedenle hizmet noktasında çalışmaların aksatılmadan sürdürüleceğini söyledi.


Başkan Şahiner, "Belediyemiz cenaze yakınlarına taziye paketi, kefen takımı, cenazenin yıkanması, mezar yerinin kazılması, cenaze nakil işlemleri, cenaze yakınlarının ve cemaatinin mezarlığa götürülmesi için araç tahsis ederek ve birçok hizmeti tamamen ücretsiz olarak veriyor." dedi.


2019 yılı içerisinde ilçede 641 cenazeye ücretsiz hizmet sunduğunu belirten Şahiner, "Sungurlu Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri, tatil günleri de dahil vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Cenaze yakınları Alo 188 hattını veya 3118993 -3112118 cenaze hizmetlerini arayarak cenaze işlemlerini gerçekleştirebilirler. Belediyemiz cenaze ve diğer hizmetleriyle vatandaşa hizmet sunmayı sonuna kadar sürdürecektir. Vatandaşımızın iyi gününde de, kötü gününde de yanındayız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Sungurlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor
Adıyaman'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen yolu kapattı Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık Somali'deki terör saldırısını, ellerindeki Erdoğan posterleriyle kınadılar

Son Dakika Haberleri
17:17 "Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellere yoğun ilgi - Son Dakika
17:16 Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi - Son Dakika
17:16 Tatvan'da okumaya geçen öğrencilere rozet takma etkinliği - Son Dakika
17:16 İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
17:16 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul etti - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika
16:16 Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:21:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sungurlu'da 2019 Yılında 641 Kişi Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]