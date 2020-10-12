Türk Kızılay'ı Derneği Çorum Kan Bağış Merkezi tarafından Sungurlu'da başlatılan kan bağışı kampanyasında, 264 ünite kan toplandığı bildirildi.
Kızılay Çorum Şube yetkilileri, Çorum Kan Bağışı Merkezi tarafından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen kampanya kapsamında 264 ünite kan toplandığını söyledi.
Kan bağışının önemine dikkat çeken Kızılay Çorum Şube yetkilileri, kurtulacak hayatların bağışlanan kanlara bağlı olduğunu hatırlatarak, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ettiler. - ÇORUM
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Sungurlu'da 4 günde 264 ünite kan toplandı - Son Dakika