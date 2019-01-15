Sungurlu'da Aç Kurtlar Köpeği Parçaladı
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesine aç kalan kurtlar köpeğe saldırdı.
Çorum'un Sungurlu ilçesine aç kalan kurtlar köpeğe saldırdı.
Edinilen bilgiye göre Kemallı Köyü yakınlarında aç kalan kurtlar bir köpeği parçaladı. Kurtlar, parçaladıkları köpeği iskelet haline getirinceye kadar yedi. Köpekten geriye kafası ve kuyruk kısmı ile iskeleti kaldı. Köpeğin iskeletinin bulunduğu yerde kar üzerinde kan ve boğuşma izleri dikkat çekti.
Soğuk ve şiddetli havanın etkisi ile köy yakınlarına kadar geldiği öğrenilen kurtların köpeğe saldırması vatandaşları tedirgin etti. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:54 Kaynak: İHA
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