Sungurlu'da aday öğretmenler tarihi yerleri gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sungurlu'da aday öğretmenler tarihi yerleri gezdi - Son Dakika

Sungurlu'da aday öğretmenler tarihi yerleri gezdi

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yeni göreve başlayan öğretmenlere yönelik eğitim kapsamında tarihi ve kültürel alanlar gezildi.

Sungurlu'da aday öğretmenler tarihi yerleri gezdi, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yeni göreve başlayan öğretmenlere yönelik eğitim kapsamında tarihi ve kültürel alanlar gezildi.


Milli Eğitim Bakanlığı aday öğretmeni yetiştirme programı kapsamında şehir kimliği tanıma etkinliğinde 2019 yılında ilçeye atanan 25 aday öğretmen için Sungurlu şehir içi, saat kulesi ve Boğazkale Hattuşa tarihi turistik ören yerlerine gezi programı gerçekleştirildi.


Gezi programı kapsamında Boğazkale Hitit Medeniyetleri tanıtımı yapıldı. Atatürk İlkokulu Ortaokul Müdürü Yusuf Erduğan koordinatörlüğünde düzenlenen gezi programında öğretmenler Hitit Medeniyetine ait kültürel eserleri yerinde görme imkanı buldu.


Gezi programı, aday öğretmenlerin Sungurlu saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı
Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:01 Türkiye Diyanet Vakfı İdlib'de okul açtı - Son Dakika
18:00 Oyuncu Gürkan Uygun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:58 AB Türkiye Delegasyonundan "vize muafiyeti" açıklaması - Son Dakika
17:57 Ahlat'ta şehidin cami vasiyeti için kermes düzenlendi - Son Dakika
17:57 Eğitimlerini tamamlayan 36 bekçiye sertifikaları verildi - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:03:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sungurlu'da aday öğretmenler tarihi yerleri gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]