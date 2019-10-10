Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da Belediye Caddesine İlk Kepçe Vuruldu
Son Dakika Güncel Sungurlu'da Belediye Caddesine İlk Kepçe Vuruldu

Sungurlu'da Belediye Caddesine İlk Kepçe Vuruldu

1 saat önce

Sungurlu Belediyesi tarafından Belediye Caddesi olarak bilinen noktada yenileme çalışması başlatıldı.

Sungurlu'da Belediye Caddesine İlk Kepçe Vuruldu, System.String[]

Sungurlu Belediyesi tarafından Belediye Caddesi olarak bilinen noktada yenileme çalışması başlatıldı.


Belediye Başkanlığı tarafından 2017 yılında yoğun bir çalışma sonrası İstanbul caddesi yenilenmiş ve estetik bir görünüm kazandırılmıştı.


İstanbul caddesiyle bağlantılı olan Belediye Caddesi de aynı şekilde yenilenerek ilçemizin hizmetine sunulacağını söyleyen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Çalışmak için bu göreve gönüllü olduk ve imkanlarımızı çok zorlayarak bir çok işi başardık. Belediye Caddemizin de cehresi değiştirerek esnaf ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. En kısa zamanda çalışmaların tamamlanıp caddenin faaliyete geçmesi için talimatlarımızı verdik. Sungurlumuza hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

İstanbul, Sungurlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:02 Kaynak: İHA
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