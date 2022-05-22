Sungurlu'da binada patlama: 5 yaralı - Son Dakika
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Sungurlu'da binada patlama: 5 yaralı

22.05.2022 02:23
Sungurlu'da binada patlama: 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Olay Sungurlu çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşıda faaliyet gösteren bir işyerinin üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada içeride bulunan Batuhan Ö., Tansel Ö., Enes K., Elvan Ö. ve Emin I. yaralandı.

Patlamanın ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yüz ve el bölgelerinde yanıklar oluşan 5 yaralı daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Patlamanın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili itfaiye ve polis olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. - ÇORUM

Sungurlu'da binada patlama: 5 yaralı
Sungurlu'da binada patlama: 5 yaralı
Sungurlu'da binada patlama: 5 yaralı
Sungurlu'da binada patlama: 5 yaralı
Sungurlu'da binada patlama: 5 yaralı
Sungurlu'da binada patlama: 5 yaralı
Sungurlu'da binada patlama: 5 yaralı
Sungurlu'da binada patlama: 5 yaralı
Sungurlu'da binada patlama: 5 yaralı

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Sungurlu, Patlama, İtfaiye, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da binada patlama: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sungurlu'da binada patlama: 5 yaralı - Son Dakika
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