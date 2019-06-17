Sungurlu'da buğday hasadı başladı
54 dakika önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde arpa hasadından sonra buğday hasadı da yapılmaya başlandı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
'un Sungurlu
ilçesinde arpa hasadından sonra buğday hasadı da yapılmaya başlandı.
İlçeye bağlı Karaçay
Köyü'nde 1500 dönüm arazisini biçen Muhtar Murat Bavagir, buğday hasadını gerçekleştirdi. Buğday hasadını yaptığını söyleyen Muhtar Bavagir, bu yıl hasadın beklentinin üzerinde olduğunu belirtti.
Toplamda 1500 dönüm araziye buğday ektiğini söyleyen Bavagir, dönüm başına 400 kiloya yakın mahsul beklediğini ifade etti.
Geçen yıla oranla bu yıl mahsulün daha iyi olduğunu belirten Bavagir, "Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle hasadın beklentimizin üzerinde gerçekleşti" şeklinde konuştu. - ÇORUM
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