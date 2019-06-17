Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da buğday hasadı başladı
Son Dakika Güncel Haber

Sungurlu'da buğday hasadı başladı

54 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde arpa hasadından sonra buğday hasadı da yapılmaya başlandı.

Sungurlu'da buğday hasadı başladı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde arpa hasadından sonra buğday hasadı da yapılmaya başlandı.

İlçeye bağlı Karaçay Köyü'nde 1500 dönüm arazisini biçen Muhtar Murat Bavagir, buğday hasadını gerçekleştirdi. Buğday hasadını yaptığını söyleyen Muhtar Bavagir, bu yıl hasadın beklentinin üzerinde olduğunu belirtti.

Toplamda 1500 dönüm araziye buğday ektiğini söyleyen Bavagir, dönüm başına 400 kiloya yakın mahsul beklediğini ifade etti.

Geçen yıla oranla bu yıl mahsulün daha iyi olduğunu belirten Bavagir, "Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle hasadın beklentimizin üzerinde gerçekleşti" şeklinde konuştu. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
Çorum, Sungurlu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini pompalı tüfekle vuran kocanın sözleri şoke etti! Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez Son dakika! Ak Partili Muş: Yeni askerlik sisteminin haftaya Cuma'ya kadar Meclis'ten geçmesini bekliyoruz İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:36:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da buğday hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]