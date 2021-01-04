Sungurlu'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı - Son Dakika

Sungurlu'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Sungurlu'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Sungurlu'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Perşembe günü saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Sungurlu'da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü. Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Perşembe günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sungurlu en sakin günlerini yaşadı. Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi. - ÇORUM

Son Dakika

En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım

Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et

Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş

Canlı müzik eşliğindeki alkollü eğlenceye polis baskını! 89 kişiye ceza kesildi

Kimlik yerine banka kartı gösteren kadın polisi de şaşırttı

Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak

Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu