Sungurlu'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı - Son Dakika

Sungurlu'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı

04.01.2021 12:37
Sungurlu'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı, System.String[]

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Sungurlu'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Sungurlu'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Perşembe günü saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Sungurlu'da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Perşembe günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sungurlu en sakin günlerini yaşadı.

Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi. - ÇORUM

Sungurlu'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı
Sungurlu'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı
Sungurlu'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı
Sungurlu'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı

Koronavirüs, Sungurlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sungurlu'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı - Son Dakika


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