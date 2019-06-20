Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da çaylar taşma noktasına geldi
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Sungurlu'da çaylar taşma noktasına geldi

59 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir süredir devam eden yağışlar sonucunda ilçede bulunan çaylar taşma noktasına geldi.

Sungurlu'da çaylar taşma noktasına geldi, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir süredir devam eden yağışlar sonucunda ilçede bulunan çaylar taşma noktasına geldi.

Son 10 günde etkili olan yağışlarla birlikte Sungurlu'nun içinden geçen Di ve Budaközü çayları taşma noktasına geldi.

Dün gece yağan yoğun yağmur yağışı ile birlikte Budaközü ve Di çayların hayli yükseldiği görülürken alarm zilleri çalıyor. Budaközü ve Di çayı yakınında oturan vatandaşlar, yaşanabilecek taşkınlara karşı tedirgin.

Vatandaşlar, "Son yaşanan yağışlarla birlikte çaylar taşma noktasına geldi. İnşallah yağmur suları aşırı taşkınlara sebebiyet vermez" şeklinde konuştu. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:36 Kaynak: İHA
Çorum, Sungurlu, Güncel
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