Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da Çiftçilere Hibe Hayvan Dağıtıldı

Sungurlu'da Çiftçilere Hibe Hayvan Dağıtıldı

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde genç çiftçi projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 10 genç çiftçiye, 10 adet büyükbaş anadolu mandası ile 272 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Sungurlu'da Çiftçilere Hibe Hayvan Dağıtıldı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde genç çiftçi projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 10 genç çiftçiye, 10 adet büyükbaş anadolu mandası ile 272 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Genç çiftçi projesi kapsamında kura çekimiyle 2 çiftçiye 5'er adet anadolu mandası, 8 çiftçiye ise 256 adet akkaraman koyunu ile 16 adet koç olmak üzere toplam 272 adet küçükbaş hayvan verildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, "Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kalkınma destekleri kapsamında 2018 yılı genç çiftçi projesidir. 2 genç çiftçimize 10 adet anadolu mandası ve 10 çiftçimize ise 272 adet küçükbaş hayvan verildi. Buradaki amaç, çiftçilerin daha doğrusu genç çiftçilerin köye dönüşünü ve onlara döndüklerinde iş imkanı sağlanması amaçlanmıştır" ifadelerini kullandılar. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:14 Kaynak: İHA

Çorum, Genç, Sungurlu, Güncel
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