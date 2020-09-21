Sungurlu'da ders zili minikler için çaldı - Son Dakika

Sungurlu'da 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının okul öncesi eğitim kurumları ile İlkokul 1. sınıflarda uyum eğitimi ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci beraberinde Şube Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu ile birlikte İsmetpaşa ilkokulu, Yavuz Selim İlkokulu ve Sunguroğlu İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1. sınıflarda "1 gün, 2. hafta 2 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler, idareciler tarafından okula alırken sosyal mesafe kuralına uyularak sınıflara yerleştirildi. Aileler ise okul dışında beklediler.

Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları için gerekli yönlendirmeler öğretmenler tarafından yapılırken kurallara uyulmasına özen gösterildi. - ÇORUM