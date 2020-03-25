Sungurlu'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kaldırımlar belediye ekiplerince koronovirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.



Zabıta ekipleri ise açıkta gıda maddesi satılmaması için denetlemelerini artırdı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner," Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya fazlasıyla hazırız. Bu zor günleri de inşallah atlatacağız. Vatandaş olarak yetkilileri dinleyelim ve evde kalalım. Paniğe gerek yok, tedbirli olalım yeter." - ÇORUM