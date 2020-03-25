Son Dakika › Güncel › Sungurlu'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Sungurlu'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
6 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kaldırımlar belediye ekiplerince koronovirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kaldırımlar belediye ekiplerince koronovirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.
Zabıta ekipleri ise açıkta gıda maddesi satılmaması için denetlemelerini artırdı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner," Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya fazlasıyla hazırız. Bu zor günleri de inşallah atlatacağız. Vatandaş olarak yetkilileri dinleyelim ve evde kalalım. Paniğe gerek yok, tedbirli olalım yeter." - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:48 Kaynak: İHA
Son Dakika Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım