AK Parti'nin Eskişehir'den milletvekili adayı gösterdiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. Dönmez, burada yaptığı açıklamada, bu ay vatandaşların doğal gaz faturası ödemeyeceğini söyledi.
Dönmez, "Bu ay gelecek faturalarda, evet tüketim değerini göreceksiniz, tüketim bedelini göreceksiniz, ama son satırda ödenecek bedeli sıfır olarak göreceksiniz" diye konuştu.
Evlere gönderilen doğal gaz faturalarında, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" yazısının olduğu görüldü.
Çorum'da doğalgaz faturası '0' lira gelen Sungurlulu vatandaş Abdullah Kayış, bu duruma hem sevindi hem de yetkililere teşekkür etti.
Son Dakika › 3. Sayfa › '0' TL gelen doğal gaz faturalarının sebebi anlaşıldı! Açıklama kısmında bakın ne yazıyor - Son Dakika