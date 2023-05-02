"0" TL gelen doğal gaz faturalarının sebebi anlaşıldı! Açıklama kısmında bakın ne yazıyor

İmamoğlu, Demirtaş fotoğrafı taşıyan gence sitem etti: Bu bana hakaret

AK Parti'nin Eskişehir'den milletvekili adayı gösterdiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. Dönmez, burada yaptığı açıklamada, bu ay vatandaşların doğal gaz faturası ödemeyeceğini söyledi.

"BEDELİ 0 TL OLARAK GÖRECEKSİNİZ"

Dönmez, "Bu ay gelecek faturalarda, evet tüketim değerini göreceksiniz, tüketim bedelini göreceksiniz, ama son satırda ödenecek bedeli sıfır olarak göreceksiniz" diye konuştu.

"FATURADAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ"

Evlere gönderilen doğal gaz faturalarında, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" yazısının olduğu görüldü.

HEM SEVİNDİ HEM TEŞEKKÜR ETTİ

Çorum'da doğalgaz faturası '0' lira gelen Sungurlulu vatandaş Abdullah Kayış, bu duruma hem sevindi hem de yetkililere teşekkür etti.