"0" TL gelen doğal gaz faturalarının sebebi anlaşıldı! Açıklama kısmında bakın ne yazıyor - Son Dakika
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"0" TL gelen doğal gaz faturalarının sebebi anlaşıldı! Açıklama kısmında bakın ne yazıyor

02.05.2023 17:03

Karadeniz gazının sisteme aktarılması ile 24 Nisan - 1 Mayıs arasındaki doğal gaz faturalarından bedel talep edilmeyeceği açıklanmıştı. Eve gelen faturalarda ödenecek bedeli 0 TL olarak yansıtılırken, hemen altında "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" yazısının eklendiği dikkat çekti.

AK Parti'nin Eskişehir'den milletvekili adayı gösterdiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. Dönmez, burada yaptığı açıklamada, bu ay vatandaşların doğal gaz faturası ödemeyeceğini söyledi.

"BEDELİ 0 TL OLARAK GÖRECEKSİNİZ"

Dönmez, "Bu ay gelecek faturalarda, evet tüketim değerini göreceksiniz, tüketim bedelini göreceksiniz, ama son satırda ödenecek bedeli sıfır olarak göreceksiniz" diye konuştu.

Doğalgaz faturalrı '0' TL gelmeye başladı

"FATURADAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ"

Evlere gönderilen doğal gaz faturalarında, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" yazısının olduğu görüldü.

HEM SEVİNDİ HEM TEŞEKKÜR ETTİ

Çorum'da doğalgaz faturası '0' lira gelen Sungurlulu vatandaş Abdullah Kayış, bu duruma hem sevindi hem de yetkililere teşekkür etti.

Doğalgaz faturalrı '0' TL gelmeye başladı
Doğalgaz faturalrı '0' TL gelmeye başladı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (16)
  • alparslan büyük: 844 TL geldi masal okuma Cevap Yaz 8 9 Yayından Kaldır
  • Murat Arslan: Cemal enginyurt bağırıyordu acin kombileri dogalgaz bedava bedava doğruymuş bedava.... Cevap Yaz 31 20 Yayından Kaldır
  • serkan avsar: Benim anlamadıgim konu 25 m3 bedava adam 82 m3 kullanmış nasıl 0 tl oluyor bunu anca 60 yaş ustü inanır saygılarımla slogan belli bedava dogal gaz yazsana 25 m3 bedava diye 25 m2 anca mutfaktaki suyuna yeter neyse birsey demiyorum kasikla verir kepceyle alır . Cevap Yaz 86 96 Yayından Kaldır
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Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa '0' TL gelen doğal gaz faturalarının sebebi anlaşıldı! Açıklama kısmında bakın ne yazıyor - Son Dakika


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