Sungurlu'da düşen kadının imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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Sungurlu'da düşen kadının imdadına itfaiye yetişti

14.07.2022 18:55
Sungurlu'da düşen kadının imdadına itfaiye yetişti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, tek başına yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, tek başına yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Evde düşen yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Akçay Mahallesi'nde tek başına yaşayan yaşlı kadına bir süredir ulaşamayan komşuları, öğle saatlerinde itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giren sağlık ekipleri, yerde buldukları yaşlı kadını sedye ile ambulansa taşıdılar. İsminin Bahriye Barkıç olduğu öğrenilen ve yere düştükten sonra kalkamayan yaşlı kadın ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Sungurlu, İtfaiye, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da düşen kadının imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sungurlu'da düşen kadının imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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