Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da eğitim ve okul güvenliği toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Sungurlu'da eğitim ve okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sungurlu'da eğitim ve okul güvenliği toplantısı yapıldı

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eğitim ve okul güvenliği toplantısı ilçe kaymakamı Mitat Gözen başkanlığında yapıldı.

Sungurlu'da eğitim ve okul güvenliği toplantısı yapıldı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eğitim ve okul güvenliği toplantısı ilçe kaymakamı Mitat Gözen başkanlığında yapıldı.


Sungurlu Kaymakam Mitat Gözen, çocukların daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sağlıklı bir şekilde el birliğiyle çalışılması gerektiğini belirterek, "Okullarda güvenlik sadece emniyet ve asayiş konusu değil, bunun bir çok kolları var. Çeşitli kuruluşların, ailelerin sahiplenmesi gereken yönleri var. Bu konularda müşterek olarak çalışmamız gerekiyor. Okullarımızın iç güvenliği de son derece önemli. Okullarımızın kendi iç güvenliği Okul Müdürlerimiz sağlıyor. Okul Müdürlerimiz çalışma arkadaşları ve okul aile birliği ile birlikte iş birliği içerisinde güvenliği sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak durumunda" dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, Kasım ayında yapılan faaliyetler ve projeleri hakkında bildi verdi. Toplantıda Sungurlu Belediye Başkan yardımcısı Sakine Sarıyüce, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Kolluk Birimleri, Kamu kuruluşları temsilcileri, okul aile birliği temsilcileri ve okul servis araçları şirket temsilcileri hazır bulundu. - ÇORUM

Mitat Gözen, Sungurlu, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü ABD Başkanı Trump: Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Bahçeli'den açıklama: Kılıçdaroğlu bu türbülans kolay kolay çıkamaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 21:30:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da eğitim ve okul güvenliği toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]