Sungurlu'da Eğitime Kar Tatili
27 dakika önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın tatil ilan edildi.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın tatil ilan edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Kar
yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:32 Kaynak: İHA
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