Sungurlu'da etiket ve fiyat denetimleri sürüyor - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye zabıta ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Marketlerde rafları dolaşarak etiketleri inceleyen zabıta ekipleri fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiketlerini denetledi. Ayrıca ekipler yaptıkları denetimlerde, esnafların ruhsat belgelerini ve satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğunu kontrol etti.

Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren yerel ve ulusal zincir marketlerde vatandaşlarımızın zarar görmemesi için denetimlerini aralıksız sürdüreceğini belirttiler. - ÇORUM